Sovranisti a Firenze con la lista dei nemici

Ce n’è per Von der Leyen, “la più pericolosa d’Europa”, per il Golia Soros, che “distrugge le civiltà”. E basta con il sostegno all’Ucraina, dice il tedesco Chrupalla. Una giornata con Matteo Salvini e i suoi alleati europei

Firenze. I “puzzoni” d’Europa odorano di mughetto, ascoltarli sbronza, ma costa meno del Sassicaia, e Matteo Salvini, in mezzo a loro, sembra quasi il marchese Ginori. Arriviamo a Firenze insieme agli indesiderabili della destra europea, per la manifestazione della Lega, Free Europe, ma capite bene che se i leader si chiamano Chrupalla e Bardella, il primo fiorentino che passa, anziché pensare alla destra estrema, vi risponde: “Non saranno altri due italoamericani che si vogliono homprare la nostra Fiorentina?”. Gli ospiti di Salvini hanno il cognome impronunciabile, con la k e con la j, come Karol Paszkowski, il console polacco che a Firenze, nel 1904, rilevò il caffè di piazza della Repubblica e che qui si era integrato senza permesso di soggiorno.