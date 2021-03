Tutto sull'operazione “salviamo l'estate”

Le immagini da Israele che circolavano in questi giorni sui social bisogna guardarle senza invidia, altrimenti è difficile vederle fino in fondo. Se pensi: perché loro sì e noi no, sei finito. Invece se le guardi come un trailer, come un’anteprima di quel che sarà, lo scetticismo sui vaccini, le dosi di AstraZeneca sospese, i ritardi e le polemiche riescono a evaporare: i ragazzi di Israele si assembrano sui tavoli all’aperto senza mascherina, ballano e bevono e ridono, entrano nei posti al chiuso con la mascherina ma poi se hai il tuo certificato vaccinale ti si aprono tutte le porte, ti levi la mascherina, puoi ascoltare la musica che ti va, guardare un film, correre sul tapis rulant, flirtare con gli sconosciuti. Questo assaggio di normalità è lo stesso che anche la Commissione europea, piegata da settimane di polemiche ininterrotte su qualsiasi cosa, ha voluto offrire agli europei nella conferenza stampa di ieri riassumibile in: proviamo a salvarci l’estate. Le intenzioni sono buone, poi però bisogna metterle in pratica e mettersi anche tutti d’accordo, che è eccellenza e debolezza insieme dell’Unione europea.

