Viaggi generazionali d’Europa

Non c’è bisogno di avere potere per spezzare equilibri fragili, il potere vero sta nella capacità di rimettere insieme i pezzi”, ha detto ieri a Davos la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, regalandoci la sintesi esatta dell’approccio da boomer (più femmina che maschio, converrete anche voi) alla vita, alla politica, al mondo: voi mettete in disordine, noi sistemiamo ogni cosa, con pazienza e magari qualche lamentela, ma la nostra forza, il nostro potere sono questi, e creano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.