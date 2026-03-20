Il Qatar perde un quinto del gas. Netanyahu: "Ho agito da solo su South Pars"

Ucciso il portavoce dei pasdaran. Droni iraniani colpiscono raffinerie in Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati. Ras Laffan distrutta per cinque anni: il Qatar perde 20 miliardi annui. Israele "sospenderà" gli attacchi contro i giacimenti iraniani, su richiesta di Trump

♦ GIORNO 21 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha colpito con missili e droni le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo, in risposta all'attacco israeliano di mercoledì al giacimento di South Pars. La raffineria kuwaitiana di Mina al-Ahmadi è stata colpita da più ondate di droni. QatarEnergy ha dichiarato "forza maggiore" sull'intera produzione di gnl dopo i gravi danni a Ras Laffan: il ministro dell'energia di Doha ha stimato una perdita di 20 miliardi di dollari annui e cinque anni di lavori per il ripristino. Netanyahu ha annunciato che Israele non attaccherà altre infrastrutture energetiche iraniane, su richiesta di Trump, che però si è trovato a smentire tre funzionari israeliani nel dire di non aver saputo nulla dell'attacco a South Pars.

Ucciso il portavoce dei pasdaran

La televisione di stato iraniana e l'agenzia Mehr News hanno annunciato che il generale Ali Mohammad Naeini, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, è stato ucciso in un attacco aereo. Naeini, nato nel 1957 a Kashan, ricopriva il ruolo di portavoce dei pasdaran dal 2024 ed era anche docente all'Università Imam Hossein, il principale istituto accademico e strategico del Corpo.

La notizia arriva a poche ore da un'ultima dichiarazione pubblica: poco prima di essere ucciso, Naeini aveva rilasciato un'intervista all'agenzia Fars in cui sosteneva che l'Iran stava continuando a produrre missili nonostante la guerra, affermando che "la nostra industria missilistica merita un punteggio perfetto". Con quelle dichiarazioni stava direttamente smentendo Netanyahu, che aveva detto che l'Iran non era più in grado di produrre missili balistici. Né Israele né gli Stati Uniti hanno finora commentato l'episodio.

Il Nowruz nell'oscurità digitale

L'Iran entra nel Nowruz – il capodanno persiano, che cade oggi 20 marzo – senza internet. Dal 28 febbraio la connettività è crollata a circa l'1 per cento dei livelli normali, e secondo NetBlocks questo è il blackout più lungo mai registrato nella storia del paese. Con quest'ultimo oscuramento, gli iraniani hanno trascorso circa un terzo del 2026 in completo isolamento digitale, secondo Mohammed Soliman, senior fellow al Middle East Institute, che lo definisce un "assedio digitale usato come arma contro i civili in tempo di guerra". Le uniche eccezioni sembrano essere i funzionari di alto rango e i media di stato, che continuano a pubblicare sui social mentre il resto del paese rimane offline. Il governo iraniano ha avviato operazioni porta a porta per sequestrare i terminali Starlink, che erano diventati uno dei pochi strumenti di connessione residua. Il ministro delle comunicazioni ha stimato che il blackout costa all'economia 35,7 milioni di dollari al giorno.

Per il Nowruz, occasione di grandi raduni familiari e festività pubbliche, il regime ha anche vietato l'uso di fuochi d'artificio durante il Chaharshanbeh Suri, il festival del fuoco che precede il capodanno – ufficialmente per non sovraccaricare i servizi di emergenza, ma in un contesto in cui qualsiasi assembramento di piazza viene trattato come una potenziale minaccia all'ordine pubblico. Il regime sta usando la guerra come copertura per consolidare il controllo interno. Funzionari iraniani hanno annunciato arresti in tutto il paese, accusando i fermati di aver inviato informazioni a "potenze ostili", filmato siti colpiti e tentato di fomentare disordini.

Se le celebrazioni si trasformassero in proteste, la guerra esterna potrebbe coincidere con una crisi politica interna. Netanyahu lo sa bene: in un videomessaggio agli iraniani di lunedì scorso, 16 marzo, ha augurato loro un buon Nowruz, dicendo che la festività ha "un significato speciale quest'anno" e che "la luce trionferà sulle tenebre". Un messaggio politico travestito da cartolina di auguri.

Spari nella notte

Venerdì mattina il Golfo si è svegliato con i sistemi di difesa aerea in azione su quattro fronti contemporaneamente.

Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi ha comunicato di stare rispondendo a lanci di missili e droni provenienti dall'Iran, avvertendo i residenti che i boati uditi nelle città erano il risultato delle intercettazioni. Le autorità di Abu Dhabi hanno dovuto chiudere gli impianti di gas di Habshan e il campo petrolifero di Bab dopo che detriti di missili intercettati erano caduti sulle strutture. Nessun ferito.

In Kuwait le sirene hanno suonato in tutto il paese e l'esercito ha comunicato di stare intercettando missili e droni. Nonostante gli appelli a Teheran perché cessasse gli attacchi, nelle prime ore di oggi la raffineria di Mina al Ahmadi – uno dei maggiori impianti di raffinazione del medio oriente, con una capacità di 454.000 barili al giorno – è stata colpita da più ondate di droni che hanno provocato un incendio e la chiusura di alcune unità. Ieri la raffineria era già stata presa di mira, insieme a quella di Mina Abdullah. Non si segnalano vittime.

In Bahrain le sirene di allerta hanno spinto il ministero dell'interno a invitare la popolazione a raggiungere il luogo sicuro più vicino; in seguito le autorità di Manama hanno attribuito l'incendio scoppiato in un magazzino alla caduta di schegge da un attacco iraniano.

In Arabia Saudita, Riad ha riferito di aver abbattuto nella notte almeno una dozzina di droni nella regione orientale del paese e uno nella regione settentrionale di Al-Jawf. La raffineria Samref di Yanbu, porto sul Mar Rosso e unico sbocco rimasto per le esportazioni saudite dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, è stata colpita da un drone; secondo una fonte dell'industria citata da Reuters, i danni sarebbero limitati, ma è stato anche intercettato un missile balistico diretto verso il porto.

Leggi anche: la guerra asimmetrica Date e mappe della guerra dell'Iran contro le infrastrutture energetiche nel Golfo Micol Flammini e Priscilla Ruggiero

Il disastro di Ras Laffan

La notizia più pesante riguarda il Qatar. Gli attacchi iraniani di mercoledì e giovedì hanno causato danni ingenti a Ras Laffan, il più grande impianto di esportazione di gnl al mondo, che prima dello scoppio della guerra produceva da solo circa un quinto dell'offerta globale di gas naturale liquefatto. QatarEnergy ha dichiarato "forza maggiore" sull'intera produzione, sospendendo le consegne ai clienti sotto contratto. Forza maggiore è una clausola contrattuale che permette a una parte di sospendere o annullare i propri obblighi quando si verifica un evento straordinario, imprevedibile e al di fuori del suo controllo che rende impossibile l'adempimento. Il ministro dell'energia di Doha, Saad Sherida al Kaabi, ha dichiarato che la capacità di esportazione di gnl del Qatar si ridurrà del 17 per cento nei prossimi cinque anni, con una perdita stimata di 20 miliardi di dollari annui. Secondo al Kaabi, due dei quattordici "treni" di liquefazione dell'impianto sono stati danneggiati: "Per far ripartire la produzione, prima bisogna che cessino le ostilità". Shell, che ha una quota del 30 per cento in uno degli impianti gnl di Ras Laffan ed è proprietaria al cento per cento dell'impianto Pearl Gtl, ha confermato danni all'infrastruttura. Gli analisti interpellati dalla Bbc sono stati espliciti: cinque anni per la ricostruzione.

I paesi asiatici – Giappone, Corea del Sud, India, Cina – sono i più esposti alla riduzione delle forniture qatariote. In Europa, Italia e Belgio erano già tra i principali clienti. Ieri il Brent ha toccato quota 118 dollari al barile, con un rialzo superiore al 60 per cento rispetto alla vigilia dell'inizio della guerra.

Che cos'è Ras Laffan

Per capire la portata del danno, vale la pena fermarsi un momento sulla geografia. Il complesso di Ras Laffan si estende per una superficie pari quasi a quella di Napoli. È stato costruito trent'anni fa a ottanta chilometri da Doha: non è una semplice raffineria, ma piuttosto una città industriale che fornisce da sola circa un quinto dell'offerta mondiale di gnl. Il Qatar è il terzo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto e ha costruito su questa risorsa, nel giro di tre decenni, la propria trasformazione in potenza energetica globale. La materia prima viene dal giacimento di North Dome, la più grande riserva offshore di gas al mondo – che il Qatar condivide, non senza ironia, proprio con l'Iran, dove prende il nome di South Pars.

Secondo Justin Dargin, senior fellow presso il Middle East Council of Global Affairs di Doha sentito ieri dal NY Times, colpire Ras Laffan non è un atto di rappresaglia isolato: è parte di una strategia iraniana per infliggere danni ai paesi del Golfo e spingerli a fare pressione su Washington e Tel Aviv affinché "mettano fine a questa guerra". Se le infrastrutture energetiche iraniane continueranno a essere colpite, ha avvertito Dargin, Teheran "inizierà a prendere di mira la spina dorsale dell'energia nella regione del Golfo". Un avvertimento che, alla luce dell'attacco di questa notte sulla raffineria di Mina al Ahmadi in Kuwait, suona già come una descrizione del presente.

Netanyahu e la frattura con Trump

A complicare il quadro diplomatico è intervenuta una tensione inedita tra Washington e Tel Aviv. Mercoledì sera Trump aveva scritto sui social che gli Stati Uniti "non sapevano nulla di questo particolare attacco" a South Pars; una presa di distanza che tre funzionari israeliani hanno smentito a Reuters, sostenendo che il raid era stato coordinato con Washington. Ieri, in conferenza stampa, Netanyahu ha confermato che Israele ha agito da solo contro l'impianto di Asaluyeh – ossia la struttura di trattamento legata a South Pars – e che Trump gli ha chiesto di non ripetere attacchi di questo tipo: "Il presidente Trump ci ha chiesto di fermarci sulle infrastrutture energetiche, e ci siamo fermati". Netanyahu ha poi aggiunto che Iran non è più in grado di arricchire uranio né di produrre missili balistici dopo venti giorni di bombardamenti, e ha lasciato aperta la prospettiva di una rivolta popolare: "È presto per dirlo. Spetta al popolo iraniano cogliere le opportunità che stiamo creando".

Trump, da parte sua, ha dichiarato alla Casa Bianca: "Gli ho detto: non farlo. E lui non lo farà. È coordinato. Ma a volte fa una cosa, e se non mi piace...". Sul possibile invio di truppe di terra in Iran – sul quale Reuters aveva riferito di valutazioni in corso all'interno dell'Amministrazione – il presidente americano ha risposto: "Non mando truppe da nessuna parte. Se lo facessi, certamente non ve lo direi. Ma non lo sto facendo". Trump aveva anche minacciato su Truth Social di "far saltare in aria l'intero giacimento di South Pars" se l'Iran avesse continuato a colpire il Qatar.

I paesi del Golfo in un vicolo cieco

Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, ha convocato a Riad una riunione d'emergenza di ministri arabi e musulmani e ha avvertito che "la pazienza ha un limite" e che "opzioni non politiche" rimangono sul tavolo. Il linguaggio è assertivo, la sostanza è ancora da verificare: i paesi del Golfo, come ha sintetizzato a Reuters l'analista Torbjorn Soltvedt di Verisk Maplecroft, si trovano intrappolati tra due rischi simmetrici: "Mantenere la neutralità non li protegge dagli attacchi iraniani, ma rispondere militarmente potrebbe scatenare ritorsioni ancora più pesanti". Il Qatar ha espulso gli addetti militari iraniani e ha chiesto spiegazioni all'Amministrazione Trump tramite il Comando centrale americano. Il ministro al Kaabi ha dichiarato a Reuters: "Se Israele attacca l'Iran, è un fatto tra Israele e l'Iran. Non ha nulla a che fare con noi".

L'Organizzazione marittima internazionale ha nel frattempo avviato negoziati per aprire un corridoio umanitario nello stretto di Hormuz, dove sono bloccati circa 20.000 marittimi a bordo di navi ferme. Nella giornata di giovedì, due navi sono state colpite da proiettili non identificati in prossimità del Golfo. Dall'inizio della guerra, più di venti imbarcazioni hanno segnalato incidenti nella zona.