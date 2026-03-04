Colpita fregata iraniana in Sri Lanka. Esplosione su una petroliera negli Emirati. L'Iran rifiuta i negoziati

Si allarga il fronte libanese e continua la rappresaglia iraniana. I Pasdaran rivendicano il controllo su Hormuz. Riviati i funerali di Khamenei. Mantovano: “Gli Usa non hanno chiesto l’uso delle basi in Italia”. L'alert terrorismo dal report annuale dell'intelligence

♦ I FATTI PRINCIPALI

Il conflitto entra nel suo quinto giorno con un'escalation su tutti i fronti. Israele ha colpito decine di obiettivi militari a Teheran, incluso il quartier generale dei Basij, e ha intensificato le operazioni in Libano con nuovi raid su Beirut e l'avanzata di truppe a sud. L'Iran ha risposto con una nuova raffica di missili e droni contro le nazioni del Golfo, si dice pronta a una guerra lunga e rifiuta qualsiasi negoziato. Sei soldati statunitensi sono morti; il Pentagono ha identificato quattro di loro, tutti riservisti dell'esercito. Sono stati rinviati i funerali di stato dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato, che dovevano tenersi questa sera a Teheran. A succedergli potrebbe essere il figlio Mojtaba, ma la notizia non è ancora confermata ufficialmente. I Pasdaran rivendicano il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita al largo di Fujairah, negli Emirati, e una fregata iraniana è stata attaccata nelle acque dello Sri Lanka. A Cipro, F-16 greci sono decollati d'urgenza da Pafos per intercettare un oggetto sospetto proveniente dai cieli del Libano.

Il "fronte" italiano. Le basi americane e il rischio terrorismo

"Le molteplici crisi internazionali influiscono significativamente sul panorama della minaccia terroristica, che ha assunto una dimensione sempre più complessa", riporta la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi. Il report segnala: "Con riferimento alla crisi di Gaza, nel 2025 sono stati registrati numerosi appelli – veicolati tramite la propaganda jihadista – a condurre attacchi in Europa, specialmente contro quartieri ebraici e ambasciate 'ebraiche e crociate'. In Italia, come in altri Paesi europei, sono state condotte diverse operazioni antiterrorismo nei confronti di soggetti a vario titolo connesse con il conflitto mediorientale. Sono inoltre aumentati i rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici".

Sul possibile utilizzo di basi militari in Italia da parte degli Stati Uniti per la guerra all'Iran "non c'è stata richiesta", mentre "stiamo invece valutando la richiesta di mezzi difensivi" da parte di paesi dell'area del Golfo "e ciò avverrà nel rapporto tra governo e Parlamento", ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, alla presentazione della Relazione annuale dell'intelligence.

Rinviate le esequie di Khamenei a Teheran. Il nodo della successione

Sono stati rinviati i funerali di stato per l'ayatollah Alì Khamenei, morto a 86 anni negli attacchi del 28 febbraio, che avrebbero dovuto iniziare questa sera alla Grande Moschea Imam Khomeini di Teheran e durare tre giorni. Lo ha annunciato la tv di stato. "In considerazione dell'affluenza senza precedenti di partecipanti al funerale, la cerimonia di commiato per la salma dell'Imam martire della Ummah è stata rinviata e la nuova data sarà comunicata a breve", ha spiegato la giornalista che ha dato la notizia. Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale, nel nordest dell'Iran.

A succedere a Ali Khamenei come guida suprema potrebbe essere il figlio Mojtaba, 56 anni. Iran International – testata vicino all'opposizione iraniana della diaspora – ne aveva annunciato l'elezione, ma la notizia per ora non è stata confermata. Secondogenito e considerato da tempo il più influente tra i figli dell'ayatollah, Mojtaba è un religioso e politico con solidi legami con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran. Nelle ore immediatamente successive all'attacco erano circolate voci di una sua morte o di gravi ferite. L'agenzia iraniana Mehr ha precisato oggi che Mojtaba è vivo e illeso. Leggi anche: il ritratto Chi è Mojtaba, il figlio di Ali Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell'Iran Maurizio Stefanini

Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che chiunque venga nominato dal regime iraniano per succedere a Khamenei sarà un "bersaglio inequivocabile da eliminare", aggiungendo che Israele continuerà ad agire "con tutte le forze, insieme ai partner americani", per smantellare le capacità del regime.

Cipro nel mirino? Il quadro aggiornato

Oggi gli F-16 greci di stanza a Pafos sono stati fatti decollare d'urgenza per intercettare un oggetto sospetto proveniente dai cieli del Libano. Durante le manovre, due voli civili sono stati temporaneamente fermati per lasciare spazio operativo ai caccia. Uno di essi, partito da Atene e diretto a Larnaca, ha scelto di rientrare in Grecia. Il governo cipriota ha poi smentito le voci di una chiusura dello spazio aereo, precisando che quest'ultimo non è mai stato interrotto e ha ripreso a funzionare normalmente poco dopo.

Il fronte cipriota si è aperto domenica notte, quando un drone – secondo le autorità cipriote lanciato probabilmente da Hezbollah – ha colpito la base britannica della Raf ad Akrotiri causando lievi danni materiali a un hangar. Altri due droni sono stati intercettati da caccia britannici decollati dalla base. In risposta, la Grecia ha inviato quattro F-16 e due fregate verso l'isola. La Francia ha deciso di mandare una nave da guerra e nuovi sistemi anti-drone e anti-missile. Anche la Germania avrebbe risposto positivamente a una richiesta di inviare una nave, secondo funzionari che hanno parlato in forma anonima a Euronews. La Gran Bretagna, dal canto suo, sta inviando il cacciatorpediniere HMS Dragon, un Type 45 dotato di capacità di difesa aerea contro missili balistici e droni. Il premier britannico Starmer ha precisato che le basi britanniche a Cipro non saranno utilizzate da Washington per le operazioni contro l'Iran. Una posizione che ha irritato Trump.

Battaglia navale

Una petroliera è stata colpita al largo delle coste della città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha segnalato l'Autorità marittima britannica (Ukmto), precisando che sul ponte della nave sono stati trovati "detriti di un proiettile sconosciuto" e che tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro.

C'è stato un attacco sottomarino a una nave iraniana al largo della costa di Galle, nella parte meridionale dello Sri Lanka. La marina militare dello Sri Lanka ha inviato una missione dopo una richiesta di soccorso da parte della fregata iraniana Iris Dena, ha detto questa mattina un portavoce del ministero della Difesa. Il portavoce ha dichiarato che 32 persone ferite nell'incidente sono state soccorse dalla marina e ora sono ricoverate in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Sulla nave c'era un equipaggio di 180 persone.

Teheran sotto le bombe. Si allaraga il fronte libanese

Nella notte tra martedì e mercoledì raid americani e israeliani hanno colpito zone nella parte occidentale e nordorientale di Teheran. Il portavoce in lingua araba dell'Idf, Avichay Adraee, ha annunciato che Israele ha colpito decine di obiettivi militari nella capitale iraniana, e ha prenso di mira il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran, oltre a piattaforme di lancio missilistiche e sistemi di difesa. I reporter internazionali presenti a Teheran confermano esplosioni e dense colonne di fumo che si levano da diverse aree della città.

Ieri l'Idf aveva dichiarato di aver colpito anche l'ufficio presidenziale iraniano e l'edificio dell'Assemblea degli Esperti a Qom, circa 160 chilometri a sud di Teheran: si tratta dell'organo che ha il compito di scegliere la Guida Suprema. Video verificati tra gli altri dal Washington Post e dal New York Times mostrano pesanti danni alla struttura. Sempre secondo l'Idf, gli attacchi continueranno e si intensificheranno contro le infrastrutture del regime.

Il fronte libanese si allarga. L'Idf ha annunciato di aver avviato operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah a Beirut e ha emesso ordini di evacuazione per 16 villaggi e città libanesi. Secondo funzionari militari libanesi attuali ed ex, Israele ha inviato truppe aggiuntive nel sud del Libano durante la notte, e l'esercito libanese si è ritirato da almeno 25 posizioni. Hezbollah ha dichiarato di stare prendendo di mira Israele con droni. L'esercito israeliano è rientrato nella città di Khiam, nel Libano meridionale, a circa sei chilometri dal confine, mentre sta rafforzamento il proprio dispiegamento militare di terra, ha riferito l'agenzia di stampa libanese National News Agency. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour parla di un battaglione dell'esercito israeliano posizionato nell'ospedale governativo di Meis el Jabal, a Marjayoun.

La Siria ha dichiarato di voler chiudere il valico di frontiera con il Libano dopo aver ricevuto un avvertimento secondo cui Israele potrebbe prenderlo di mira.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha riferito che il bilancio delle vittime causate dai raid di Stati Uniti e Israele ha superato le 787 persone. Il dato non è stato verificato in modo indipendente.

Gli attacchi iraniani nella regione

L'Iran non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti ed è pronto a una guerra prolungata, ha dichiarato Mohammad Mokhbar, consigliere capo della defunta guida suprema Ali Khamenei, alla televisione di stato iraniana. In risposta ai raid, anche oggi l'Iran ha lanciato un'ondata di attacchi con droni e missili su Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Il ministero della Difesa degli Emirati ha dichiarato di aver intercettato 121 droni e tre missili balistici, ma ha aggiunto che otto droni sono caduti all'interno del suo territorio. Il Qatar ha dichiarato di aver intercettato dieci droni e due missili da crociera, mentre l'esercito del Kuwait ha affermato di essere impegnato a fronteggiare una nuova ondata di attacchi missilistici e con droni, senza fornire dettagli.

I Pasdaran sostengono di avere il "controllo totale" dello Stretto di Hormuz. Il contrammiraglio Mohammad Akbarzadeh, alto funzionario della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha dichiarato all'agenzia Fars che "lo Stretto di Hormuz è attualmente sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica". Trump ha risposto che la Marina americana è pronta a scortare le petroliere attraverso lo stretto "se necessario": una prospettiva che agita i mercati petroliferi globali, dato il volume di idrocarburi che transita da quel punto di passaggio.

Negli scorsi giorni le ambasciate americane in Arabia Saudita e Kuwait sono state chiuse e il Dipartimento di stato ha esortato i cittadini americani in oltre una dozzina di paesi del medio oriente a lasciare la regione immediatamente. Un parcheggio del consolato americano a Dubai è stato colpito da quello che sembra essere un drone, causando un piccolo incendio.

Sei soldati americani morti, quattro identificati

Il Pentagono ha diffuso i nomi di quattro dei sei militari statunitensi caduti dall'inizio del conflitto. Si tratta del capitano Cody A. Khork, 35 anni, della Florida; del sergente di prima classe Noah L. Tietjens, 42 anni, del Nebraska; del sergente di prima classe Nicole M. Amor, 39 anni, del Minnesota; e del sergente Declan J. Coady, 20 anni dell'Iowa. Tutti e quattro appartenevano al 103° Sustainment Command, un'unità della Riserva dell'Esercito con sede a Des Moines, e sono stati uccisi domenica a Port Shuaiba, in Kuwait, quando un drone ha colpito un centro di comando. Secondo funzionari americani informati sulla vicenda, i soldati avevano scarsa copertura aerea al momento dell'impatto.

Il Comando Centrale americano ha inoltre comunicato che sei membri dell'equipaggio si sono eiettati in sicurezza dopo che tre caccia F-15E Strike Eagle statunitensi sono stati abbattuti da fuoco amico sopra il Kuwait.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il suo esercito ha la capacità di continuare a colpire l'Iran per "molto più a lungo" rispetto alle quattro-cinque settimane inizialmente stimate dai militari.

Il "fronte" europeo. La risposta della Francia, tensione Usa-Spagna

Sul fronte diplomatico e militare occidentale, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato martedì l'invio di rinforzi militari in Medio Oriente, tra cui sistemi di difesa aerea e caccia, per proteggere le basi e gli alleati della Francia. La portaerei Charles de Gaulle è stata dispiegata nel Mediterraneo, insieme a una fregata diretta a Cipro.

Più tesa la situazione con Madrid. Trump ieri ha minacciato di recidere i rapporti commerciali con la Spagna, anche in seguito alla posizione del governo spagnolo secondo cui le basi militari congiunte sul territorio iberico non possono essere utilizzate per attacchi contro l'Iran. Il governo di Pedro Sánchez ha risposto con una dichiarazione ufficiale in cui afferma che gli Stati Uniti dovranno rispettare "l'autonomia delle aziende private, il diritto internazionale e gli accordi bilaterali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti".

"Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare alla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone", ha detto Sánchez dal palazzo della Moncloa, nel chiedere alle "potenze coinvolte nel conflitto" in Medio Oriente di "cessare immediatamente le ostilità e puntare sul dialogo e la diplomazia".

Lo scontro Washington-Madrid si inserisce in una frattura più ampia tra Washington e diversi governi europei sulle modalità e sulla legittimità dell'intervento militare.