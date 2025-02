Inizia la Conferenza di Monaco. Ma pare che non ci saranno i colloqui Mosca-Kyiv annunciati da Trump

Zelensky incontrerà Vance. Il presidente americano annuncia un vertice con Russia e Ucraina in Arabia Saudita la prossima settimana. "L'Ue dovrà chiedere a Washington un posto" al tavolo delle trattative, dice il Cremlino. E invita Trump a Mosca per il 9 maggio. L'agenda completa del summit

Al via oggi a Monaco la Conferenza sulla sicurezza. Al centro del vertice internazionale, dove saranno presenti oltre 60 leader e capi di stato e di governo, i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti, le spese per la difesa e l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina.

Inizia la Conferenza di Monaco

Nel pieno dell’avvio della presidenza di Donald Trump, con il conflitto in Ucraina ancora in corso e una fragilissima tregua a Gaza, da oggi in Baviera prende il via la 61ma Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Un evento annuale che rappresenta un punto di riferimento per il dibattito sulle principali sfide di politica estera e di sicurezza a livello globale. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, poiché si svolge in un momento di transizione politica dettato non solo dall’insediamento di Trump, ma anche dall’avvio di un nuovo ciclo legislativo europeo a Bruxelles, mentre in Germania sono imminenti le elezioni parlamentari. Tanto che vicepresidente americano JD Vance ha detto che non incontrerà a Monaco il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Non abbiamo bisogno di vederlo, non sarà cancelliere a lungo", ha detto un ex funzionario statunitense a Politico.

“We don't need to see him, he won't be chancellor long.”



JD Vance will not meet with Olaf Scholz at the Munich Security Conference, marking a serious diplomatic rebuke to the leader of the host country amid heightened transatlantic tensions over Ukraine.https://t.co/pz7XbbMwgZ — Hans von der Burchard (@vonderburchard) February 13, 2025

Alle 14 parlerà per mezz'ora Ursula von der Leyen, seguita subito dopo dallo speech del vicepresidente Vance, che dovrebbe presentare i piani degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. A margine della riunione, sono previsti incontri bilaterali. Dovrebbe essercene uno anche tra il presidente ucraino Zelensky e Vance. Trump ha annunciato che "si terrà a Monaco" un incontro tra "alti funzionari di Russia, Ucraina e Stati Uniti". La presidenza ucraina ha smentito a stretto giro: non sono previste "discussioni con funzionari russi a Monaco". Anche gli organizzatori hanno affermato che alla Conferenza sulla sicurezza non è presente alcuna delegazione russa.

Il presidente americano ha annunciato poi anche un altro vertice tra Stati Uniti, Russia e Ucraina in Arabia Saudita la prossima settimana.

"Gli europei dovranno probabilmente parlare con Washington per chiedere un posto" al tavolo delle trattative, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista alla televisione di stato russa. E ha aggiunto che Putin sarebbe ben lieto di accogliere i leader stranieri, compreso Trump, che desiderino partecipare il prossimo 9 maggio alle cerimonie per l'80mo anniversario del Giorno della Vittoria (in Europa contro il nazifascimo).

Intanto l'aereo del segretario di stato americano Marco Rubio in rotta verso Monaco ha fatto dietrofront a metà volo a causa di "un problema meccanico", ha detto la portavoce del Dipartimento di stato, Tammy Bruce. Il jet dell'Air Force è tornato alla Joint Base Andrews, appena fuori Washington.

Trump contrario all'ingresso di Kyiv nella Nato

Nella notte italiana, Trump ha di nuovo escluso la possibilità di un ingresso dell'Ucraina nella Nato, sostenendo che "questo è stato il motivo dell'inizio della guerra". Interpellato a margine della ministeriale della Nato di ieri a Bruxelles, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che un ritorno ai confini pre-2014 dell’Ucraina è un obiettivo “irrealistico” nell’ambito dell’accordo di pace che l’amministrazione Trump intende negoziare. Hegseth ha aggiunto che qualsiasi tentativo di riconquistare tutti i territori occupati “prolungherebbe solo la guerra e causerebbe ulteriori sofferenze”.

Il calendario dei lavori di Monaco

L’apertura ufficiale della conferenza sarà affidata al presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Sotto la guida del presidente della Conferenza, Christoph Heusgen, i leader mondiali si riuniranno per discutere le sfide più urgenti in materia di sicurezza globale. Il programma dei lavori della giornata di oggi si focalizzerà su temi quali la governance globale, la resilienza democratica e la sicurezza climatica.

Domani, sabato 15 febbraio, le discussioni si concentreranno sullo stato dell’ordine internazionale, sui conflitti regionali e sulle crisi in corso, con particolare attenzione al futuro della partnership transatlantica.

La conferenza si concluderà domenica 16 febbraio con dibattiti sul ruolo dell’Europa nel contesto mondiale.

Oltre a Vance e Rubio è prevista anche una delle più numerose delegazioni del Congresso degli Stati Uniti mai presenti alla Conferenza, a testimonianza dell’importanza attribuita all’evento oltreoceano. Il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte, sarà anch’egli presente, sottolineando l’attenzione dell’Alleanza atlantica alle tematiche trattate.

Per l’Italia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, parteciperà ai lavori, evidenziando l’impegno del paese nelle questioni di sicurezza internazionale.

Zelensky: drone russo sul reattore di Chernobyl

Un drone russo con una “testata altamente esplosiva” ha colpito la notte scorsa il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, ovvero la massiccia struttura in acciaio e cemento che copre il reattore n. 4 del sito, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al momento, non ci sono indicazioni di una falla nel contenimento interno dell'Nsc. I livelli di radiazione all'interno e all'esterno rimangono normali e stabili", riferisce l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025

Le autorità filorusse hanno denunciato "danni gravi" alle apparecchiature della centrale termoelettrica di Zaporizhzhia a causa di un attacco attribuito alle truppe ucraine. "Non ci sono vittime né feriti tra il personale e i civili", affermano, riferendo di ripercussioni sulla fornitura di energia elettrica nella zona e nelle aree limitrofe.