La villa fantasma (dove viveva Goebbels) da cui a Berlino tutti fuggono

Berlino. Una grande villa di campagna. Anzi una tenuta sulla quale aleggia lo spettro di uno dei personaggi più inquietanti del Terzo Reich: Joseph Goebbels. Oggi la proprietà dove l’ex braccio destro di Hitler ha vissuto per alcuni anni è finita sulle pagine dei giornali tedeschi, con le autorità che litigano sul suo futuro. “La villa che nessuno vuole”, come titola la Faz, sorge nel comune di Wandlitz, in Brandeburgo, 27 chilometri a nord di Berlino. È qua, sulle sponde del lago Bogensee che l’allora ministro del Reich per l’Istruzione pubblica e la Propaganda fa erigere la sua Waldof am Bogensee (la casetta sul lago). Siamo nel 1939 e Goebbels è all’apice della sua carriera. La Notte dei Cristalli è passata e il gerarca ha già arianizzato il paese: cinema, teatro, stampa, radio e sport sono già depurati di ogni componente ebraica. Goebbels avrà sette figli, sei naturali e uno, adottivo, nato dal primo matrimonio di sua moglie Magda. A tutti i figli, per inciso, verrà imposto un nome che inizia per H, non è chiaro se in omaggio al Führer, che di Magda e Joseph era stato testimone di nozze, oppure se per continuare nella linea indicata dal primo marito di Magda, che chiamò il proprio figlio Harald (nato nel 1921). I più piccoli Helda, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig e Heidrun (nati fra 1935 e il 1940) passeranno ore felici nella la casa di campagna con 30 stanze e un edificio di servizio annesso con altre 40 stanze. Il padre fece erigere la proprietà nel mezzo dell’ennesima crisi coniugale con Magda: Hitler escludeva che il suo gerarca più fedele potesse divorziare. Partirono così i lavori di costruzione per 2,3 milioni di Reichsmark, racconta la Faz citando lo storico Peter Longerich; di questi, 1,35 milioni ce li mise lo stesso ministro dopo aver acceso un credito. Costruita in stile country, la villa serve al gerarca dapprima per incontrare le proprie amanti, poi come residenza di campagna per i ricevimenti ufficiali e le feste di gala. E quando i bombardamenti su Berlino si fanno più intensi, la “casetta sul lago” diventa l’abitazione principale della famiglia. Il primo maggio 1945 i Goebbels uccidono i propri figli (ma non Harald, già adulto e prigioniero in Italia) per poi darsi la morte.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE