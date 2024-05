Sono iniziati i preparativi per l'attacco di Israele a Rafah

Sabato sembrava che il sollievo per una giornata di mediazione positiva stesse quasi per portare a un annuncio: ci siamo, l’accordo è possibile. Ieri invece i negoziati erano vicini al collasso dopo i dieci razzi sparatai da Hamas e partiti da un’area vicina a Rafah, nel sud della Striscia e diretti verso Kerem Shalom, non lontano da uno dei valichi che dividono Israele dalla Striscia di Gaza. Sono morti tre soldati, ne sono stati feriti undici, il numero totale dei soldati israeliani morti dall’inizio della guerra è di 266. Il valico è stato chiuso e non potrà essere usato per portare rifornimenti dentro la Striscia. Il direttore della Cia Bill Burns in quelle ore era al Cairo, dove erano riuniti tutti i mediatori in attesa che Hamas accettasse l’ultima proposta per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Il gruppo, ancora una volta, ha risposto che non accetterà un accordo che non porti alla fine della guerra ma ha lasciato uno spiraglio al negoziato. Hamas più che all’accordo è interessato a questa fase di colloqui, vuole che duri a lungo, rimanda il momento della decisione e Israele ha imposto un ultimatum, dando al gruppo una settimana di tempo per negoziare, dopo la quale o si stringe un accordo o parte l’offensiva contro la città di Rafah. Burns alla fine di una giornata in cui ogni possibilità di continuare a parlare sembrava essere fallita è andato a Doha, il Qatar ha una grande leva, ancora non utilizzata, per fare pressione su Hamas, minacciando di cacciare i suoi leader che da anni vivono nel paese. L’altra leva è nelle mani di Israele, che ha fatto patire i preparativi per l’offensiva contro Rafah. Alcuni funzionari israeliani hanno raccontato al New York Times che sarebbe stata l'insistenza del premier Benjamin Netanyahu su un'operazione a Rafah con o senza accordo a inasprire le posizioni di Hamas. Gli americani non hanno confermato.

