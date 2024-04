Il fascismo degli antifascisti. Scene da una birreria a Strasburgo

In uno storico locale della città francese, gli eurodeputati della delegazione di sinistra, nell'ultima notte della legislatura europea, hanno "salutato" i leghisti intonando "Bella ciao". Tra loro non poteva mancare Manu Pineda, un tipetto che pubblica fotomontaggi di Hitler abbracciato a Netanyayu

Strasburgo. Gli antifascisti, con l’antisemita a tavola, cantano Bella Ciao alla Lega. Il 24 aprile sera è l’ultima notte della legislatura per il Parlamento europeo a Strasburgo. Sera di abbracci e di addii. E alla Fischerstube, birreria storica, le prenotazioni sono così trasversali che il tavolo dei deputati della Lega finisce a fianco a quello degli assistenti del Pd e fiancheggiato dalla cena di delegazione di The Left, il gruppo europeo di Fratoianni, Melanchon e dei tedeschi della Linke che si appresta a dar casa a Ilaria Salis. L’estrema sinistra. Stinco di maiale, torte alsaziane e birra per tutti, insomma quella maledetta cena che tocca gli habitué di Strasburgo almeno una volta al mese e che per qualcuno sarà finalmente l’ultima: una sorta di liberazione dalla cucina alsaziana. Ma l’indomani, cioè ieri, 25 aprile, di Liberazione da celebrare ce ne sarà un’altra, quella dal nazifascimo. E verso il quarto di giro di birra il tavolo degli eurodeputati delle sinistre, decide che quella serena coabitazione lubrificata a lardo e birra pils non renda sufficientemente rispetto alla memoria di chi ha lottato per liberare l’Italia dall’onta fascista. Così, da un abbraccio collettivo dei “compagni” italiani e portoghesi si alza potente il canto di “Bella Ciao” rivolto ai leghisti.