Cos'è Maidan-3, la psy-op del Cremlino rivolta a un pubblico ucraino

“Maidan-3” è il nome della psy-op russa rivolta a un pubblico ucraino: è la guerra psicologica del Cremlino che procede in parallelo con quella che si combatte lungo i mille chilometri di linea del fronte o nei cieli delle città sotto il controllo di Kyiv. Secondo il Comitato di intelligence che scrive i briefing per il presidente Volodymyr Zelensky, alla fine dell’anno scorso Mosca ha investito duecentocinquanta milioni di dollari soltanto per la propaganda della Maidan-3 sulla piattaforma social Telegram. L’obiettivo della campagna sarebbe dare massima risonanza ai temi – reali, mistificati o falsi – adatti a destabilizzare e fare impazzire i civili ucraini: gli scambi di prigionieri che sono diventati più rari (una circostanza imposta dal Cremlino e che preoccupa gli ucraini con mariti, figli e amici in cella in Russia); instillare l’idea che Kyiv abbia già perso; mettere i giovani maschi delle città che non sono andati a combattere e quelli schierati al fronte gli uni contro gli altri; fabbricare annunci delle autorità che obbligano ad abbandonare villaggi e città che in realtà il governo ucraino non ha mai ordinato di evacuare. Secondo le autorità ucraine, gli sforzi della campagna Maidan-3 dovrebbero culminare nelle prossime settimane e non oltre la fine di maggio, in vista di una nuova offensiva russa già messa nel conto dall’intelligence di Kyiv ma che oggi accelera per provare a raggiungere qualche obiettivo sul campo prima che gli ucraini mettano a regime i nuovi miliardi di aiuti militari americani.

