La Corea del sud ha preso male il mancato invito di Roma al G7

Seul. Gli inviti dei paesi non-G7 al summit tra capi di stato di giugno, a Borgo Egnazia, non sono ancora ufficiali. La presidenza italiana è in ritardo. C’è una lista che circola, ma da mesi l’amministrazione sudcoreana di Yoon Suk-yeol dava quasi per scontato che l’invito sarebbe arrivato. E invece due giorni fa c’è stata la conferma: Palazzo Chigi ha deciso di non includere la Corea del sud. Il G7 italiano punta tutto sull’Africa e sul Piano Mattei, e alla richiesta americana di dare più peso alla regione dell’Indo-Pacifico (che ha solo il Giappone come membro permanente) il governo Meloni avrebbe risposto capitalizzando la sua amicizia molto social con il primo ministro Narendra Modi – sempre che sia lui a vincere le elezioni, lo sapremo solo il 5 giugno, cioè una settimana prima del vertice. L’opposizione in Corea del sud ha accusato il presidente Yoon di essere “troppo anticinese”, di aver puntato tutto sull’amicizia e il sostegno all’occidente (pure economico e indirettamente militare all’Ucraina) senza avere nulla in cambio, nemmeno un posto al G7 a guida italiana.

