L'Ue condanna l'Iran (ma con dei distinguo)

"L’Ue condanna con la massima fermezza gli attacchi iraniani di droni e missili contro Israele. Si tratta di un’escalation senza precedenti e di una minaccia alla sicurezza regionale", ha detto ieri l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, in una dichiarazione a nome dei ventisette dopo l'attacco lanciato da Teheran nella notte tra sabato e domenica. Ma, per quanto unanime, la condanna non è stata la stessa da parte di tutti i leader. Mentre l'attacco era in corso e altri capi di governo si erano già espressi contro la Repubblica islamica, sabato sera il premier spagnolo Pedro Sánchez sulla piattaforma X si è limitato a esprimere "massima preoccupazione" per gli eventi in Medio oriente e a chiedere di evitare "a tutti i costi" un'escalation regionale. Fatto notevole: Sánchez non ha nominato l'Iran. Il premier spagnolo si è ripreso in parte ieri mattina, quando ha scritto su X: "Dopo una lunga e angosciante notte in cui è stata confermata la portata dell'attacco perpetrato dall'Iran, il governo spagnolo lo condanna, come ha condannato e condannerà sempre ogni forma di violenza che minaccia la sicurezza e il benessere di civili innocenti". Un riferimento a Gaza?

