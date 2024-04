La bella grana di Tajani, diviso fra Pechino e Capri

Per capire la situazione difficile del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ieri a Venezia seduto accanto a Wang Wentao, ministro del Commercio cinese, basterebbe soffermarsi sullo scandire delle sue parole. Lento. Preciso. Senza nemmeno leggere: un discorso a braccio e da equilibrista, durante il quale il vicepremier forzista ha fatto quello che non si vedeva da un po’, in Italia. Al di là della retorica sulla diplomazia culturale, sul “viaggiare e leggere” che servono “a conoscere”, su Marco Polo e Matteo Ricci, Tajani ha infilato due o tre messaggi piuttosto chiari a Wang: è ora di riequilibrare la bilancia commerciale, abbiamo visioni diverse su molteplici questioni, se siete davvero una potenza responsabile allora garantite il commercio navale internazionale.

