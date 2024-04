Tre figli di Haniyeh, il capo di Hamas, sono stati uccisi a Gaza. Cosa cambia per i negoziati

Erano agenti operativi del gruppo terrorista e sono morti in un attacco israeliano. Il leader del gruppo dice che la loro morte non muterà le richieste di Hamas durante i colloqui che vanno avanti al Cairo

Hazem, Amir e Mohammad Haniyeh sono stati colpiti da un attacco aereo israeliano a Gaza City. Sono i figli del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, che vive a Doha mentre loro erano agenti del gruppo terrorista, quindi coinvolti nelle operazioni di guerra, non civili. Un funzionario israeliano ha confermato a Walla News la loro uccisione dicendo: “Siamo determinati a eliminare tutti gli agenti operativi di Hamas”. Nell’attacco sono stati uccisi anche alcuni dei nipoti di Haniyeh, che viaggiavano sulla stessa macchina. Il leader di Hamas ha parlato con al Jazeera, ha confermato la notizia, ha “ringraziato Dio per averci concesso l’onore del martirio” e ha detto che la morte dei tre uomini non muterà le richieste di Hamas durante i colloqui che vanno avanti al Cairo e che Hamas continua a bloccare. In un video di cui non è stata attestata l’autenticità, si vede Haniyeh mentre visita un ospedale in Qatar, gli viene data la notizia della morte dei figli, lui rimane impassibile e chiede di proseguire il giro.