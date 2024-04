Il problema di Zaporizhzhia sono i russi 

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è tornata sulle prime pagine dei giornali dopo che l’Agenzia delle Nazioni Unite per il nucleare (l’Aiea) si è detta, comprensibilmente, preoccupata per un nuovo scambio di fuoco tra russi e ucraini che ha riguardato il sito atomico più grande d’Europa. Non dovrebbe esserci una guerra di aggressione in corso in Ucraina, non dovrebbe esserci una guerra attorno a una centrale nucleare e la Russia oggi è l’unico paese al mondo ad aver invaso, occupato e militarizzato una centrale atomica piazzando anche mine esplosive lungo il perimetro dello stabilimento.

