L'ex orbaniano che sfida Orbán e porta gli ungheresi in piazza

In Ungheria c’è uno scandalo politico nato da una crisi famigliare, in cui il piano personale e quello nazionale si intrecciano, ma che insegna anche come trasformando un partito in un cerchia di amici intimi, si rischia di litigare, si diventa avversari e nessun nemico ti conosce bene come colui che un tempo ha mangiato, bevuto, governato, festeggiato al tuo fianco. Viktor Orbán fa poche uscite, non parla molto perché c’è un uomo che lo conosce bene e che organizza manifestazioni contro di lui. Péter Magyar è stato sposato con Judith Varga, ex ministra della Giustizia, alla quale Orbán voleva anche affidare la campagna elettorale per le elezioni europee. Varga ormai si è nascosta dalla politica dopo che il suo ex marito ha pubblicato un audio in cui si sente la sua voce accusare di corruzione membri importanti di Fidesz, il partito di Orbán. Quando Magyar fece uscire il nastro, Varga si dimise e lo accusò di averla picchiata e maltrattata.

