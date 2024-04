Il bilancio del Trade and Technology Council è un fallimento per Ursula

Bruxelles. Il Consiglio commercio e tecnologia è la creatura lanciata da Joe Biden e Ursula von der Leyen nel loro primo incontro nel marzo del 2021 per risolvere le vecchie guerre commerciali tra Stati Uniti e Unione europea e aprire una nuova èra di cooperazione. Tre anni e mezzo dopo, il Ttc (Trade and Technology Council) si riunisce per la sesta volta a Lovanio. E forse è già il momento degli addii. L’incontro di oggi tra gli europei Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager e Thierry Breton, e gli americani Antony Blinken, Gina Raimondo e Katherine Tai è l’ultimo prima delle elezioni europee di giugno e delle presidenziali americane di novembre. In caso di ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump potrebbe cancellare con un tratto di penna su un decreto presidenziale il Ttc, oltre che imporre (come ha promesso di fare) dazi del 10 per cento su tutti i prodotti importati. Gli europei sono terrorizzati e, se sarà Trump, sperano di convincerlo a salvare il Ttc con un approccio transazionale. “Il Ttc è molto attraente politicamente, perché è sostenuto da una relazione economica gigantesca”, spiega al Foglio un funzionario europeo. Gli americani sono rassicuranti, ma fino a un certo punto. Il presidente Biden “non è mai stato così ottimista sul futuro dell’America e della relazione transatlantica”, ha detto ieri Tai, che è il rappresentante per il Commercio dell’Amministrazione. Tuttavia “le democrazie sono difficili e le elezioni hanno conseguenze”, ha avvertito Tai.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE