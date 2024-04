Keir Starmer elogia il riformismo di Thatcher e Blair. Obiettivo: vincere al centro

La prima volta che il leader del Labour britannico, Keir Starmer, ha elogiato Margaret Thatcher, i commentatori si sono segnati la data: era il 3 dicembre dello scorso anno, Starmer scrisse sul Sunday Telegraph, un giornale conservatore, che ammirava l’ex premier conservatrice per “il cambiamento sostanziale” che aveva portato al Regno. L’obiettivo del leader laburista, che è in grande vantaggio nei sondaggi (si vota a maggio alle amministrative, ma entro l’anno si voterà anche alle politiche) è quello di convincere gli elettori dei Tory a votare per il Labour. Da dicembre, la Thatcher è stata citata più volte, sempre nel senso di una che ha cambiato il paese (non è un endorsement assoluto ovviamente), tanto che da qualche settimana si chiacchiera del “momento Lady di ferro” di Starmer.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE