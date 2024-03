Lo Stato islamico si fa beffe di Mosca

La quinta rivendicazione dell'attentato al Crocus City Hall da parte dell'Isis-K non ha frenato la propaganda russa. Nel tentativo di scaricare le colpe sull'Ucraina, il protavoce Peskov chiama Zelensky: un particolare tipo di ebreo

Lo Stato islamico ha rivendicato per la quinta volta l’attentato all’auditorium Crocus di Mosca scrivendo: “Dopo una sconfitta clamorosa, la Russia non ha trovato altra scelta che rivolgere accuse di collusione contro i suoi nemici sul campo occidentale per evitare di ammettere il suo grande fallimento”.