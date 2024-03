I guai politici del Vietnam, che poteva essere una Cina migliore 

Bangkok. Un “papal tour” è previsto in Vietnam nella seconda metà di quest’anno. Un evento storico: segnerebbe la ripresa dei rapporti tra la Santa Sede e Hanoi interrotti nel 1975, alla fine della Seconda guerra d’Indocina (quella che in occidente è chiamata la guerra del Vietnam e in Vietnam la guerra americana). La visita avrebbe i maggiori riflessi politici proprio in America, dove vive una comunità di circa settecentomila cattolici vietnamiti. Sarebbe il culmine di una paziente operazione diplomatica suggellata da una lettera del presidente vietnamita Vo Van Thuong a Papa Francesco.

