La Francia cerca alleati in Italia contro influenze e disinformazione

La Francia vuole provare a lavorare con il governo italiano sul tema della disinformazione, delle influenze straniere e della cosiddetta infowar che viene dalla Russia sul breve periodo, e dalla Cina sul lungo periodo. Già da due anni all’Eliseo si parla dell’influenza di paesi ostili come una delle minacce principali alla sicurezza nazionale, e nel 2021 il governo ha istituito l’agenzia Viginum, e poi la task force interministeriale sull’informazione, con Difesa, Esteri e Viginum. Fino a qualche tempo fa la strategia per combattere la disinformazione russo-cinese è stata quella di reagire alle fake news, ma già da tempo (soprattutto fuori dall’Europa) l’approccio è cambiato: dopo l’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia e la crisi in medio oriente è stata evidente la necessità di creare strutture agili capaci di “vincere la guerra prima della guerra”, spiegano fonti della Difesa francese al Foglio.

