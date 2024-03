Negli Stati Uniti l'aborto è entrato in una fase incandescente da Far West

Nel corso del 2023 negli Stati Uniti sono avvenuti più di un milione di aborti volontari. È una cifra che non veniva raggiunta da oltre un decennio e che rappresenta un incremento del dieci per cento dal 2020, quando il trend delle interruzioni di gravidanza ha ripreso per la prima volta a crescere dopo vent’anni di progressivo calo. Dal giugno 2022, quando la Corte Suprema ha cancellato la sentenza Roe vs Wade che garantiva il diritto costituzionale all’aborto, la narrazione prevalente in America è stata quella di una “minaccia ai diritti riproduttivi delle donne” e in pratica di uno scenario imminente in cui interrompere una gravidanza sarebbe diventato impossibile e illegale un po’ in tutto il paese. I democratici hanno costruito su questa allerta buona parte della loro campagna elettorale per il rinnovo del Congresso nel 2022 e Joe Biden la sta utilizzando come tema-cardine su cui mobilitare l’elettorato progressista nella corsa alla Casa Bianca. Ma i numeri, diffusi dall’annuale rapporto del Guttmacher Institute (la fonte americana più autorevole in materia), raccontano un’altra storia: era dal 2012 che non avvenivano così tanti aborti in America e il trend è in continua crescita. Le ragioni sono molteplici, ma ce n’è una che prevale su tutte: all’epoca del Covid è stata resa legale la prescrizione di mifepristone con una semplice visita in videocall (ma anche in chat o con procedure offline), senza più l’obbligo di visita medica di persona con ecografia. L’aborto chimico con la pillola RU486, l’antiprogestinico a base di mifepristone, da tre anni è in continua crescita grazie alle procedure semplificate della “telemedicina” e nel 2023 ha rappresentato il 63 per cento del totale delle interruzioni di gravidanza. Due aborti su tre negli Stati Uniti sono ormai affidati a una pillola che in molti casi non richiede più nemmeno una sosta in farmacia, perché arriva a casa con il corriere insieme agli acquisti di Amazon.



