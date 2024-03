No, la Russia non ha già vinto

Dall’inizio del 2023 Mosca ha conquistato lo 0,2 per cento del territorio ucraino che controlla. Ad Avdiivka lo sfondamento annunciato non c’è stato e i russi non sono in vantaggio numerico

Dall’inizio del 2023 a oggi, in un anno e due mesi, la Russia ha conquistato lo 0,2 per cento del territorio ucraino che controlla. La notizia secondo cui in questa fase Mosca starebbe vincendo la guerra sul campo è fortemente esagerata. Dopo i primi giorni di invasione totale in cui l’esercito del Cremlino aveva potuto dilagare sfruttando l’effetto sorpresa e anche l’aiuto indispensabile delle talpe di Vladimir Putin nelle istituzioni ucraine (per esempio quelle nei servizi segreti civili che avevano abbandonato la città di Kherson e avevano avvertito i russi su quali fossero i percorsi minati da cui tenersi alla larga), i soldati di Mosca non sono stati capaci di nessuna conquista paragonabile per dimensioni a quella delle due controffensive ucraine riuscite, la prima a settembre del 2022 nel nord-est e la seconda a novembre del 2022 nel sud.