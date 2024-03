Come si legittima la repressione. L'articolo 23 di Hong Kong

Ieri il Consiglio legislativo di Hong Kong, il Parlamento locale dell’ex colonia inglese, ha approvato all’unanimità una nuova e attesa legge sulla sicurezza interna, che rende la repressione voluta dalla leadership di Pechino parte integrante del sistema legislativo della città. Da sabato prossimo, giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme, il tradimento, l’insurrezione o il sabotaggio della sicurezza nazionale “in collusione con forze esterne” saranno punibili con l’ergastolo, ma le pene esageratamente alte si rilevano in tutte le altre fattispecie di reato introdotte. Alcune non hanno nemmeno un corrispettivo negli ordinamenti occidentali, come il “pregiudizio delle indagini sui reati che mettono in pericolo la sicurezza nazionale” (punibile fino a 7 anni, ma come si determina un “pregiudizio”?), l’“incitamento all’ammutinamento di membri delle forze armate cinesi” (punibile con l’ergastolo) e “le molestie nei confronti di persone che si occupano di casi riguardanti la sicurezza nazionale” (10 anni). Verrà perseguito e punito (fino a 7 anni) chi darà fondi ai fuggitivi – e sono tanti, quelli di Hong Kong – chi ometterà di rivelare alle autorità il tradimento di qualcun altro (fino a 14 anni) e chiunque partecipi alle attività di organizzazioni vietate – un reato che rende punibile praticamente chiunque nell’ex colonia inglese, perché anche la chat delle mamme a scuola, da un momento all’altro, potrebbe essere definita dalle autorità “organizzazione vietata”.

