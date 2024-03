Tutto l'impegno di Londra perché Telegraph e Spectator non finiscano agli emiratini

Un conto sono le squadre di calcio, un altro i fiori all’occhiello della stampa nazionale: un giornale britannico non può essere controllato da un governo straniero, tanto più se il paese in questione è Abu Dhabi, tradizione illiberale e trascorsi fragilini in materia di libertà di stampa, e il giornale è il Telegraph, che insieme al settimanale Spectator è al centro della vita politica del partito di governo, i Tory. E quindi l’operazione da 600 milioni di sterline montata dall’ex Cnn Jeff Zucker per rilevare sia il quotidiano sia il glorioso settimanale Spectator si è andata a scontrare contro un raro momento di decisionismo di Rishi Sunak, che, messo con le spalle al muro da un’iniziativa bipartisan alla Camera dei Lords, è stato costretto ad annunciare un emendamento al Decreto sui mercati digitali e la concorrenza in discussione la settimana prossima in cui si dà all’Antitrust il compito di valutare se le acquisizioni possano dare a “uno stato estero o a un entità connessa con uno stato estero la proprietà, l’influenza o il controllo” su una testata giornalistica. Il governo, a quel punto, sarebbe tenuto a bloccare l’operazione. La regola non vale per radio e televisioni, anche perché di recente RedBird IMI, joint venture tra un fondo di private equity e la famiglia reale di Abu Dhabi, già proprietario del Manchester City, si è comprato il colosso televisivo britannico All3Media per 1,45 miliardi di sterline.

