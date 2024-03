Non è da populisti ribellarsi contro il piano dell'Europa per le case green

La maggiore flessibilità del provvedimento approvato dal Parlamento europeo rispetto alla versione precedente è evidente, ma i conti non tornano: per raggiungere gli obiettivi del 2030 l'Italia dovrebbe investire all'incirca 80 miliardi all’anno

In Europa non spira un buon vento per il Green deal. Anzi è diventato la leva principale del malcontento che alimenta i partiti anti europeisti, la destra e populismi vari. Anche le contestazioni alla candidatura di Ursula von der Leyen fra i Popolari europei hanno avuto questa motivazione.