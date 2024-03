L'estremismo per Putin spiegato dal dissidente Ilya Yashin

Traduciamo il messaggio con cui Ilya Yashin ha fatto sapere su Telegram come il regime russo sta fabbricando nuove accuse contro di lui

Ciao amici. Voglio condividere alcune notizie sulla mia vita in carcere. Innanzitutto, l’amministrazione mi ha inserito in un registro preventivo aggiuntivo. Prima il mio fascicolo personale diceva solo “violatore persistente del regime”. Ora sono anche una persona “incline allo studio e alla diffusione dell’estremismo”. Che cosa significhi questa dicitura, posso solo immaginarlo. Ma, come hanno spiegato le guardie carcerarie, questo status è legato alla “natura politica” del mio articolo penale, nonché ai legami estremisti, nei quali sono stato precedentemente “smascherato dalle forze dell’ordine”. Tutto questo è abbastanza prevedibile, ovviamente. Come scriveva uno scrittore classico, “dire la verità in tempi di menzogna totale è estremismo”. Quindi prendo ciò che sta accadendo con filosofia. E francamente credo che questa notizia abbia agitato il personale della colonia, che d’ora in poi dovrà condurre colloqui educativi con me. Rimane ancora un grosso dubbio su chi rieducherà chi… Di recente mi ha fatto visita un uomo in bretelle. Abbiamo avuto un dialogo come questo:

– Ilya Valerevich, sono venuto a leggerti un avviso ufficiale…

– Su cosa? Che potrebbe rompersi un embolo se continuo a parlare male di Putin?

– Perché sei così… Sul fatto che i tuoi social non possono pubblicare materiali senza essere etichettati come agenti stranieri. È una violazione della legge! Capisci?

In generale, stanno preparando cose spiacevoli con questa giustificazione degli agenti stranieri; non si calmeranno. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo, continuo a ricevere pacchi di lettere. Ogni giorno sento il vostro sostegno e questo mi dà forza. Vi sono eternamente grato e cerco di rispondere a tutti, almeno brevemente.