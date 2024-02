Prima Orlov, poi Sokolov: la macchina di Putin contro il dissenso fa gli straordinari

Il 17 marzo in Russia si vota e per le strade della nazione la ruspa contro il dissenso è continua, non riposa mai. Non passa giorno senza l’annuncio di un arresto, di una condanna. Non passa giorno senza che qualcuno non si imbatta nelle autorità russe per aver “screditato l’esercito”, entità sacra, intoccabile, inviolabile per Vladimir Putin che ha messo nella sua macchina della guerra tutta la sua eredità e quindi ogni insulto lo vive in prima persona. Gli insulti poi non sono neppure tali perché basta un “net vojne”, “no alla guerra”, per essere accusato e poi condannato, e le due parole oggi in Russia così rischiose non sono certo un insulto.



