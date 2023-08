Chi è il responsabile del regime di Putin? Chiacchiere con oppositori partendo dalle accuse di Navalny

Mosca. Il pesante j’accuse di Alexei Navalny nei confronti delle élite liberali degli anni Novanta, colpevoli, a suo dire, di aver spianato la strada a Vladimir Putin con le loro riforme, ha scatenato un aspro dibattito anche in Russia, dove a discuterne sono, però, perlopiù figure di spicco di quegli anni, ora all’opposizione. Lo sfogo, apparso sul sito del dissidente appena qualche giorno dopo la condanna per estremismo a 19 anni di colonia penale in regime speciale, è il suo ultimo atto politico in un contesto nel quale egli non può più contare su persone e strutture operanti sul territorio della Federazione, ma soltanto all’estero. I conti con il passato possono essere letti come un modo per continuare ad accreditarsi fuori dai confini come unico leader dell’opposizione russa. Fatto sta che lo scritto, della cui paternità si continua comunque a dubitare, non ha mancato di alimentare polemiche anche in patria.

