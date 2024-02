I funerali di Alexei Navalny si terranno il 1° marzo in una chiesa di Mosca

Dopo giorni passati a chiedere alle autorità russe che venisse restituita la salma dell'oppositore, il suo team e la moglie Yulia hanno annunciato la data dell'addio pubblico. "Non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che verranno a salutare Alexei", dice Navalnaya

La portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, ha annunciato stamattina che il funerale dell'oppositore politico di Vladimir Putin avverrà venerdì 1° marzo alle 14:00 (ora locale) nella chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Maryino, un quartiere di Mosca. La sepoltura avverrà invece nel cimitero di Borisovskoe, uno dei più antichi nella capitale russa.

Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее.

Похороны пройдут на Борисовском кладбище. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 28, 2024

La salma di Navalny è stata restituita dalle autorità russe dopo giorni di denunce da parte della madre, Lyudmila Navalnaya, che si era rivolta direttamente a Vladimir Putin: "Ridammi il corpo di mio figlio". Navalnaya aveva poi pubblicato un video in cui raccontava delle minacce ricevute all'obitorio di Salekhard: “Dicono che se non accetto un funerale in segreto faranno qualcosa al corpo di mio figlio".



Il team Navalny e la moglie del dissidente, Yulia Navlnaya, avevano rifiutato l'ultimatum di tre ore delle autorità russe alla madre Lyudmila, sulla sepoltura in segreto senza addio pubblico. Per giorni la portavoce Kira Yarmysh e il suo team hanno cercato di organizzare la data e il luogo per l'ultimo saluto a Navalny: il direttore dell'Associazione anticorruzione, Ivan Zhdanov, aveva detto che inizialmente si sarebbe dovuto svolgere domani, ma "è diventato subito chiaro" che a questa data "non c'è una sola persona che potrebbe scavare una fossa". Domani Vladimir Putin farà il suo discorso all'Assemblea federale.

"Pensavo che nei 12 giorni trascorsi dalla morte di Alexei avrei avuto il tempo di preparare questo discorso. Ma prima abbiamo passato una settimana a chiedere che venisse riconsegnato il corpo di Alexei e a organizzare il suo funerale. Poi ho dovuto scegliere il cimitero e la bara. Il funerale si svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che verranno a salutare Alexei", ha detto sua moglie Yulia oggi in un discorso al Parlamento europeo. "Tuttavia, sono qui ora perché i suoi elettori hanno una domanda importante, la fanno a voi e voi la fate a me. La domanda è: 'Come posso aiutarvi nella vostra battaglia?'“.