Ursula Von der Leyen mette in pausa Kyiv

La presidente della Commissione rimanda l’avvio dei negoziati d’adesione: "Stiamo ancora lavorando sul quadro negoziale. La mia ipotesi migliore è che non sarà pronto prima delle elezioni europee, ma dopo"

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione alla ricerca di una riconferma, ha messo il freno sull’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina. “Stiamo ancora lavorando sul quadro negoziale. La mia ipotesi migliore è che non sarà pronto prima delle elezioni europee, ma dopo”, ha detto von der Leyen mercoledì, durante una conferenza stampa per presentare la sua candidatura di capofila del Partito popolare europeo alle elezioni europee. “Ci vorrà del tempo, ma immagino che verso l’estate, all’inizio dell’estate saremo pronti”, ha aggiunto von der Leyen. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i sostenitori dell’Ucraina hanno ottime ragioni di infuriarsi. L’adozione del quadro negoziale era attesa tra poche settimane, già a marzo, per permettere la rapida convocazione di una conferenza intergovernativa e dare formalmente l’avvio ai negoziati di adesione.