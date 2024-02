L'intervista di Zelensky al fronte

Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista a Bret Baier di Fox News a due chilometri dalla linea del fronte vicino a Kupyansk, nel nord-est dell’Ucraina. E’ la prima intervista del presidente ucraino a due passi dai soldati russi e le due seggioline piazzate tra la legna e il fuoco, con gli scoppi a scandire la conversazione sono in netto – e voluto – contrasto con la recente intervista, in una sontuosa e silenziosa sala del Cremlino, che Vladimir Putin ha dato a Tucker Carlson, ex conduttore di punta di Fox News che ora lavora in proprio, anche questa una prima volta: da due anni, il presidente russo non parla con i giornalisti occidentali. Sul perché Putin si sia concesso a Carlson non c’è bisogno di dilungarsi, basta guardare Jon Stewart, tornato a condurre il “Daily Show” dopo dieci anni di assenza, che ha ripreso un piccolo frammento dell’intervista, quando Putin dice che i polacchi hanno costretto Hitler a invaderli perché si sono rifiutati di dargli Danzica, e Carlson lo guarda perplesso (!) e poi dice: “Of course”. Lo stesso Putin ha avuto modo di farsi beffe di Carlson, dicendo che si aspettava domande un po’ più ficcanti alle quali naturalmente avrebbe risposto volentieri.

