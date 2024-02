L'esito dell'Occidente è uno stato che vuole educare a tutti i costi i cittadini

Una sera di fine gennaio, le case a schiera, costruite coi tipici mudbrick (mattoni giallini o rossi), di Chelsea e South Kensington, zone super esclusive di Londra, dove anche i monolocali hanno prezzi milionari, tremavano tutte. La tempesta Isha scuoteva la Gran Bretagna, arrivando dall’Atlantico. Saranno pure case da Paperoni, ma sono tutte di epoca vittoriana, alla fine dell’800: i telai delle finestre sono ancora in legno con un sottilissimo vetro e singolo a fare da unica barriera tra il Generale Inverno fuori e stanze che sembrano non scaldarsi mai dentro. In quei giorni, il governo ha mandato ai cittadini inglesi un sms per avvisarli del maltempo eccezionale: è la versione britannica dell’IT Alert, il sistema di avvisi pubblici che l’Italia sta testando. Il problema non è mai la tecnologia, ma sempre chi la usa. Il messaggio inglese recitava: “Il posto più sicuro per dormire è il più lontano possibile da finestre di vetro e non in camere che contengano camini”. Se pensate che fosse bizzarro (esistono forse finestre che non sono di vetro e, poi, mica sono tutti così nobili da avere un camino in camera), impraticabile (quanti hanno una camera “di scorta” in casa?) e, soprattutto, banale, ci ha pensato la Scozia a superare di slancio Downing Street nella gara alla scoperta dell’acqua calda: pochi giorni dopo, mentre una nuova tempesta con venti a 100 km all’ora, chiamata Jocelyn, si abbatteva sulle Isole Ebridi e il nord-ovest del paese, con traghetti e treni bloccati, sui telefonini degli scozzesi è arrivato un invito a “Camminare come i pinguini per non cadere a causa del forte vento”: come se gli Highlander, gente abituata da millenni a un clima ferale avesse bisogno di questi consigli che sfiorano l’idiozia. Sic Transit Intellighenzia Mundi: duemila anni fa, sempre in queste terre, la tribù dei Picti, dal latino “Dipinti” perché tutti tatuati, barbari seminudi e arretrati, impedì all’esercito allora più potente del mondo di conquistare la loro terra, la Caledonia, tanto che l’imperatore Adriano fu costretto a costruire un muro per proteggere il confine. Oggi i discendenti di quei super-uomini invincibili sono ritenuti talmente rincitrulliti che lo stato dice loro addirittura come camminare.



