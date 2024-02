La crisi nel Mar Rosso non ha (ancora) effetti sui prezzi. Un'analisi

Da settimane si dice che le tensioni geopolitiche del Mar Rosso rappresentano una minaccia per l’economia poiché attraverso il Canale di Suez passa il 12 per cento del commercio mondiale e il 30 per cento del traffico dei container. E che il rischio maggiore è quello di un aumento dell’inflazione dovuto al rincaro dei costi delle navi che, per sfuggire agli attacchi degli houthi, sono costrette a circumnavigare l’Africa allungando di 10 giorni il viaggio per approdare nei porti europei. Ma di quanto esattamente potrebbe aumentare l’inflazione? Un’analisi di Coface, il colosso internazionale dell’assicurazione dei crediti per le imprese, ridimensiona drasticamente il pericolo spiegando che nonostante gli aumenti delle tariffe di trasporto, più che raddoppiate in partenza da Shanghai e addirittura triplicate sul alcune rotte verso l’Europa, i prezzi sono ancora mediamente inferiori ai livelli record raggiunti a inizio 2022 per effetto della crisi pandemica e delle interruzioni delle catene di approvvigionamento.

