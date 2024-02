Quanto impatta (tanto) la crisi del mar Rosso sull'economia lombarda

"C'è preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare" dice Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. I dati sulla nostra dipendenza da Suez sono abbastanza ragguardevoli: per l’Italia dal canale transita il 40 per cento dell’import-export marittimo nazionale, cioè circa 154 miliardi di dollari di scambi commerciali

"C’è grande preoccupazione tra le nostre imprese sulla crisi che si è venuta a creare lungo le rotte del mar Rosso", dice il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. “Siamo un paese che punta sulla trasformazione, le nostre aziende hanno fatto risultati importanti ma il blocco, il ritardo e la crescita dei prezzi delle materie con la crisi di Suez ci crea grandi problemi. Potremmo non poter contare sui beni a noi necessari e poi i prezzi rischiano di non essere più competitivi. Il tema del mar Rosso ci preoccupa e molto”. I dati in effetti sono preoccupanti. La crisi è tra i fattori di rischio al ribasso della crescita economica globale per quest’anno. Nell’outlook appena pubblicato, il Fmi avverte sulla possibilità di nuovi shock lato offerta, considerata la strategicità di Suez, che gestisce il 12 per cento del traffico merci globale e il 30 per cento del traffico di container globale, e il sommarsi di nuovi tensioni e frammentazioni geopolitiche, dalla situazione in Medioriente che rimane volatile alla persistente guerra in Ucraina.