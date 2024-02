Un uomo ha accoltellato tre persone alla Gare de Lyon

Una delle vittime dell’attacco è in gravi condizioni. L'assalitore è stato arrestato: soffre di disturbi psichiatrici e aveva con sè una patente italiana. Per ora esclusa la pista terroristica

Parigi. Questa mattina, nella hall 3 della Gare de Lyon, la stazione parigina da cui partono i treni verso l’Italia, un uomo ha accoltellato tre persone, poi ha dato fuoco al suo zaino. Una delle vittime dell’attacco è in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L’individuo è stato fermato da un’agente della sicurezza di Gare de Lyon subito dopo l’aggressione ed è ora in stato di fermo. Secondo quanto riportato dal Figaro, l’uomo è di nazionalità maliana, ha 32 anni, soffre di disturbi psichiatrici e con lui, al momento dell’arresto, aveva una patente italiana. Oltre al coltello con cui ha attaccato le tre persone, aveva con sé un martello. Durante l’attacco, sempre secondo le informazioni del Figaro, sarebbe rimasto muto, senza esprimere rivendicazioni particolari. Fatto che per ora esclude la pista terroristica.

Secondo una fonte della polizia citata da Lci, la prima vittima avrebbe due ferite, una alla mascella e una al polso. La seconda, l’agente di sicurezza che ha fermato l’attentatore, avrebbe subito soltanto delle lievi ferite. La terza, la più grave, presenterebbe delle gravi ferite all’addome.

L’attacco ha causato diversi disagi ai trasporti pubblici che transitavano attraverso la stazione parigina, importante crocevia da cui passano treni, metropolitane e bus. La direzione dell’intelligence della prefettura di polizia sta attualmente setacciando il profilo dell’autore dell’attacco. “È un profilo metà strada tra un clochard e una persona con problemi psichiatrici”, ha dichiarato una fonte della polizia al Figaro. La sezione antiterrorismo della polizia giudiziaria non è coinvolta in questa fase, ma potrebbero esserci degli sviluppi nel corso della giornata.

Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l'arme blanche avant d'être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l'auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

Su X, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin si è espresso con queste parole: “Questa mattina alla Gare de Lyon, un individuo ha ferito 3 persone con un coltello prima di essere arrestato. Una persona è stata gravemente ferita. Altre due hanno riportato ferite più lievi. Sono stati curati dai servizi di emergenza. Ringraziamo coloro che hanno domato l’autore di questo atto insopportabile”.