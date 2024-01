Trump dice ai repubblicani di non accettare accordi sui migranti e così ritarda ancora gli aiuti a Kyiv

“Se i repubblicani fanno saltare tutto, Vladimir Putin vincerà la guerra e l’Europa sarà a rischio”, ha detto un senatore democratico. Da mesi a Capitol Hill si sta preparando con grande delicatezza un accordo bipartisan, un pacchetto che soddisfi tutte le parti. Dentro ci sono i 60 miliardi di aiuti per l’Ucraina chiesti da Joe Biden, oltre agli aiuti per Israele e per Taiwan. E poi, per accontentare le richieste del Partito repubblicano, sono state inserite le misure di sicurezza per il confine con il Messico (restrizioni sul diritto d’asilo e rimpatri più semplici da parte della polizia). Ma siccome isolazionismo e immigrazione sono i grandi temi su cui vuole giocare la sua campagna elettorale per la Casa Bianca, Donald Trump non vuole soluzioni ai problemi dell’America e del mondo. Così ha deciso di mettere a rischio le negoziazioni tra i senatori.

