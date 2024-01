La giornata degli smemorati. Per le strade d'Europa si scatena la caccia all'ebreo

Mai più? Piuttosto, ancora e ancora. Mentre tv e giornali commemorano la Shoah di sei milioni di ebrei, quel che resta dell’ebraismo europeo vive nella paura e nell’assedio. In una cerimonia ad Auschwitz, a cui hanno partecipato ex presidenti, primi ministri e leader parlamentari di vari paesi europei (dall’Italia Matteo Renzi), il ministro israeliano per la diaspora e la lotta contro l’antisemitismo, Amichai Chikli, ha detto: “Stiamo assistendo a un declino morale e il popolo ebraico non incontrava un odio così ossessivo dagli anni ‘30”. Ha parlato Noa Levy, studentessa ebrea della Queen Mary University di Londra: “Non posso camminare liberamente nel mio campus o mostrare la stella di David”. Poi Bianca Sirdzinka, studentessa ebrea dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi: “La situazione per gli studenti ebrei è terribile! È spaventoso camminare per le strade. Studenti del Memoriale dell’Olocausto sono stati presi di mira con il lancio di pietre. Rivelare la propria origine è rischioso; bisogna nascondersi. La nostra sicurezza è compromessa e l’antisemitismo è dilagante”. Durante la conferenza, Benjamin Jacobs, rabbino capo d’Olanda, ha raccontato: “Sono nato all’ombra della Seconda guerra mondiale, ricordo che mio padre mi disse: ‘Non aver paura. Non accadrà mai più’. Sfortunatamente, la possibilità che la storia si ripeta è molto reale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE