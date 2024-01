La deriva ecologista. Greta Thunberg molla il clima per la Palestina. Ogni giorno in piazza

È venuta per manifestare, ma non per il clima. Greta Thunberg ha fatto un’apparizione a sorpresa al mercato di Lipsia e ha preso parte a una manifestazione della ong Handala, che dopo il 7 ottobre ha pubblicato sui social i parapendii di Hamas. Ma Greta non è andata alla manifestazione sul clima che si è svolta sullo stesso mercato poco prima. Thunberg ha nuovamente incitato contro Israele: “Nessuno può rimanere in silenzio mentre è in corso un genocidio e alle persone vengono negati i bisogni umani più elementari. Dobbiamo sempre alzare la voce e far sentire la nostra voce contro l’oppressione, contro l’imperialismo, contro la guerra, contro la discriminazione e il razzismo in tutte le forme. Stare con la Palestina significa essere umani”. Nulla ancora su omicidi e stupri commessi dai terroristi di Hamas. Nulla sui 130 ostaggi ancora sequestrati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE