Biden si riorganizza contro Trump: Wilmington vs Mar-a-Lago

La nuova strategia per la campagna elettorale dei democratici passa anche dalla scelta del quartier generale: non più Filadelfia ma il sobborgo in cui il presidente degli Stati Uniti ha iniziato la sua carriera. La sfida al luogo simbolo del trumpismo

Se esiste un antidoto a Donald Trump, si trova nelle strade di epoca coloniale di Wilmington, in Delaware. Il quartier generale della battaglia per impedire all’ex presidente di tornare alla Casa Bianca adesso è qui, in questa città di 70 mila abitanti ormai diventata un sobborgo di Filadelfia. È la città di Joe Biden e il presidente ha deciso che condurrà la sua campagna da qui, non da Washington, cominciando a spostare una serie di persone chiave dalla capitale al Delaware.