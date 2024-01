In tutto questo, Kim Jong Un è tornato una minaccia credibile

Così la Corea del nord, coperta da Russia e Cina, ha costruito la macchina per una nuova guerra

L’agenzia di stampa del regime nordcoreano, la Kcna, ha definito l’altro ieri il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, “l’amico più intimo del popolo coreano”. Scambi e protezione politica e militare tra Russia e Corea del nord si stanno intensificando al punto che secondo diversi osservatori – compreso Pranay Vaddi, direttore del controllo delle armi e della non proliferazione al Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca – la trasformazione dei fondamenti del regime nordcoreano che sta avvenendo in questi giorni ha a che fare con questa nuovo rinnovato allineamento tra Corea del nord, Russia e Cina. Putin sarà accolto in visita ufficiale a Pyongyang nelle prossime settimane.