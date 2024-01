Il G7 last minute di Meloni: sito ancora offline e lista degli invitati da fare

Ultima modifica: 8 gennaio 2024. Il lunedì più lunedì di tutti, quello in cui si rientra dalle festività natalizie che solo in Italia durano fino al 6 gennaio. Chi apriva il sito internet del G7 della presidenza italiana prima di quel giorno trovava molti dettagli online, ma dell’edizione precedente ospitata dall’Italia, quella nel 2017. Poi il webmaster dev’essere tornato dalle ferie, e ha messo online alcune notizie di base: anzitutto il logo di questo vertice, un ulivo di prodiana memoria, “tra gli alberi più diffusi e identificativi del paesaggio italiano e mediterraneo”. Poi un breve comunicato con le priorità dell’agenda: la guerra in Ucraina e quella in medio oriente, l’Africa e le questioni migratorie – gli osservatori internazionali sanno che il Piano Mattei è considerato una priorità di politica estera di Palazzo Chigi, ma la domanda più frequente che pongono è: che cos’è concretamente? E come può essere coinvolto il G7? Poi, naturalmente, l’Intelligenza artificiale, quello sì tema condiviso e sul quale alla riunione dello scorso anno i Grandi della terra avevano deciso di arrivare a linee guida comuni. Ma oggi, passati venti giorni dall’inizio della presidenza italiana, su www.g7italy.it c’è ancora un conto alla rovescia: quello per la messa online del sito ufficiale che non arriverà prima di martedì prossimo.

