Un incontro con Susan Hall, la Tory che vuole guidare Londra ma non ha né idee né slogan

Londra. “Ci vorrebbe una Thatcher”, titolava anni fa un libro di Antonio Caprarica, storico volto della Rai da Londra, e oggi frequentatore di salotti tv come esperto di reali inglesi. Il famoso giornalista si riferiva all’Italia di Mario Monti, dove una cura da cavallo come quella del Regno Unito degli anni Ottanta avrebbe fatto bene. Il paradosso è che oggi, più dell’Italia, una Lady di ferro ci vorrebbe soprattutto per Londra, che da fuori viene vista come il meglio del meglio in Europa, ma che, per chi ci vive ogni giorno, è finita nel lento ma inesorabile degrado: sporcizia, scioperi, minacce terroristiche, islamizzazione, accattonaggio e inciviltà aumentano di continuo. Il delirio ecologista del sindaco laburista e primo musulmano a guidare una città europea, Sadiq Khan, ha trasformato tutta Londra, che non è piccola, in un’immensa Ztl a pagamento, dove operai, pensionati e ceti medio-bassi devono svenarsi per andare a lavorare o spostarsi, a meno che non abbiano la Tesla, che costa in media 40 mila sterline.

