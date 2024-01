L'apertura di credito a Milei del Fmi

Fino a qualche settimana fa l’uomo con la motosega che si candidava a guidare l’Argentina era considerato un “pazzo”. Ora che Javier Milei è diventato presidente del malandato paese sudamericano, travolto da un’enorme crisi fiscale e da un’inflazione ormai al 200 per cento prodotte dalle politiche peroniste e ultra keynesiane degli ultimi anni, è considerato un’opzione credibile. Se non per raddrizzare il sentiero declinante dell’Argentina, segnato da nove default, quantomeno per recuperare i soldi. Almeno è questa la posizione dell’Fmi, che ha dato il via libera al versamento di 4,7 miliardi di dollari nonostante l’Argentina, con il precedente governo, non sia riuscito a centrare gli obiettivi fissati per il prestito, lanciato nel 2018 e rifinanziato nel 2022, da 43 miliardi di dollari che fa di Buenos Aires di gran lunga il più grande debitore del Fondo. La nuova linea di credito, che include la tranche da 3,3 miliardi non erogata a novembre più l’anticipo di altri 1,4 miliardi, rappresenta un’importante trasfusione per Milei che è impegnato in una difficilissima operazione di consolidamento fiscale e riforma radicale dell’economia: aumento delle tasse, taglio della spesa, privatizzazioni, liberalizzazioni e freno alla stampa di moneta che alimenta l’inflazione.

