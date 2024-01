L'Etiopia fa un accordo con il Somaliland e fa arrabbiare la Somalia. C'entra il Mar Rosso

Per la prima volta un paese delle Nazioni Unite ha riconosciuto il Somaliland come stato indipendente in cambio dell'accesso al mare. L'ira di Mogadiscio e la rivolta nella regione Sool

Il Somaliland, corrispondente a quella ex Somalia britannica che nel 1960 era stata integrata con la ex Somalia italiana nella nuova Somalia indipendente, si dichiarò a sua volta indipendente il 18 maggio 1991, allo scoppio della guerra civile per la caduta del dittatore Siad Barre, e non ha mai accettato di rientrare in quella Repubblica federale di Somalia faticosamente ricostituita a partire dal 2012. Con 4,5 milioni di abitanti, è dunque uno stato di fatto esistente ed è anche considerato un’oasi di stabilità in un’area turbolenta, eppure non ha alcun riconoscimento internazionale. O meglio, uno era arrivato: da Taiwan, che si trova a sua volta in condizioni di emarginazione diplomatica.