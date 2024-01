Chi sono i politici a cui pensa Macron per il suo chiacchierato rimpasto di governo

Parigi. E’ un rimpasto che sa di non poter sbagliare, perché serve una scossa a questo secondo quinquennio pieno di insidie, un sussulto dopo la sconfitta della legge sull’immigrazione votata anche dai lepenisti, una risposta muscolare per smentire chi ha già decretato la fine del macronismo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si prenderà tutto il fine settimana per dissipare gli ultimi dubbi sulla nuova squadra di governo che mercoledì prossimo si riunirà per il primo consiglio dei ministri del 2024 (questa settimana, per volontà dell’inquilino dell’Eliseo, è stato annullato).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE