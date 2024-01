L'Iran e i suoi vicini. Gli attentati e le paure che dal Pakistan arrivano a Teheran

L’emittente statale iraniana Irna cita una fonte secondo la quale la prima esplosione avvenuta ieri a Kerman è stata realizzata da un attentatore suicida di sesso maschile, mentre la seconda esplosione è ancora in fase di accertamento e molto probabilmente è stata realizzata da un altro attentatore suicida. Secondo molti analisti, suffragata dalla rivendicazione, l’esame delle modalità dell’attentato conferma che dietro all’attacco terroristico ci sia l’Isis o un gruppo legato all’Isis. Anzi, prima che fosse lo stesso Stato islamico a parlare, il vicedirettore del think tank inglese Islamic Theology of Counter Terrorism (Itct) Faran Jeffery dichiarava: “Se lo Stato islamico è dietro ai due attentati di Kerman, in Iran, è molto probabile che sia opera di agenti dell’Isis legati al ramo Khorasan, noto anche come Iskp. I legami dell’Iskp sono stati rintracciati in diversi precedenti attacchi in Iran, tra cui l’attacco al santuario di Shiraz (ottobre 2022 e agosto 2023; l’IS non ha rivendicato il secondo attacco, ma l’Iran ha indicato l’IS-K come colpevole).

