Attentato a Busan, accoltellato il leader della sinistra coreana

Mentre il dittatore nordcoreano Kim Jong Un aumenta le minacce, l'attentato in Corea del sud arriva in una fase politica particolarmente delicata per il paese, tra estremismi e tensioni popiuliste

Poteva essere un omicidio, il secondo di un politico nel giro di pochi anni in Asia orientale, dopo quello dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Lee Jae-myung, presidente del Partito democratico di Corea, è stato attaccato con un coltello durante un incontro con il pubblico a Busan: un uomo di 66 anni identificato solo con il cognome Kim gli si è avvicinato per chiedergli un autografo, ma poi ha tirato fuori un coltello da 18 centimetri e ha colpito Lee al collo. L’attentatore è stato subito fermato, il presidente Lee ha subìto un’operazione e sarebbe fuori pericolo. Non sono ancora chiare le motivazioni dell’uomo, ma l’attentato arriva in una fase politica in Corea del sud particolarmente emotiva, dove populismo e complottismi dominano anche il discorso pubblico a meno di cento giorni dalle elezioni generali.