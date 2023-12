Il suicidio dell'attore Lee Sun-kyun, ennesima vittima di una società che vive di estremismi

Nella società sudcoreana il suicidio è spesso il mezzo con cui si risolve la gogna, la scappatoia per fuggire dall’insostenibile peso delle accuse. Il lato oscuro di un’industria capace di produrre capolavori come “Parasite”

Una società intera oggi piange uno dei suoi attori più talentuosi, Lee Sun-kyun, di 48 anni, trovato morto nella sua automobile ieri mattina dopo aver lasciato a casa un bigliettino d’addio. Eppure, fino a ieri, nessuno aveva tentato di frenare l’odio violento dell’opinione pubblica che lo aveva avvolto e strozzato fino a soffocarlo. Nella società sudcoreana il suicidio è sempre più spesso il mezzo con cui si risolve la gogna – è un atto che sfugge alla condanna della tradizione, come nei paesi cattolici. È la scappatoia per fuggire dall’insostenibile peso delle accuse, anche quelle più sciocche ma che diventano ingestibili in un paese dal conservatorismo estremista, e dove ogni ragazzino, ex politico, adulto annoiato che abbia una connessione internet diventa uno youtuber con un’opinione su tutto da offrire, soprattutto se riguarda la vita privata dei personaggi pubblici. È il lato oscuro della macchina del K-pop, un’industria capace di produrre capolavori come “Parasite” di Bong Joon-ho – dove Lee Sun-kyun interpretava il padre della ricca famiglia Park, il ruolo che gli ha dato la notorietà internazionale – e allo stesso tempo di accettare un sistema dal giudizio morboso, una dittatura dell’omologazione morale che ha contribuito a trasformare la Corea del sud nel paese con il tasso di suicidi tra i più alti del mondo (25,2 morti ogni 100.000 persone, la media Ocse è di 10,6).