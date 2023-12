Gli stupratori di Hamas e le donne che proteggono Israele

Il conflitto tra Hamas e Israele può essere raccontato sia come una guerra contro le donne sia come una guerra condotta dalle donne. Il 7 ottobre i terroristi di Hamas sono entrati a migliaia nello stato ebraico e, come noto, hanno stuprato, torturato, mutilato in massa le donne israeliane, le hanno poi trucidate o prese in ostaggio. Terroristi che sognano di diventare shahid, martiri, per essere accolti da 72 vergini in paradiso, hanno perversamente profanato il corpo delle donne ebree per farlo diventare uno strumento di guerra. Vi sono moltissime prove, in primis i video delle bodycam dei terroristi, i racconti delle sopravvissute, le istruzioni che sono state trovate nei vestiti degli uomini di Hamas e nei tunnel del terrore a Gaza, le confessioni dei terroristi catturati nei primi giorni.

